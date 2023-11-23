Разработка дизайна элементов настольной игры

$200
Иллюстрации и РисункиОткрыт4 заявки156 просмотров
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Необходимо разработать дизайн для элементов настольной игры:

  1. Упаковка (дизайн и подготовка к печати крышки и основы)

  2. Карточки игрового поля шестиугольник (2 вида рубашек, 18 иконок для элементов на обороте)

  3. Рубашки для карточек элементов прямоугольник (cards)

  4. Верстка текса на обороте cards (176 штук, тест подготовлен)

  5. Подготовка к печати: итоговые файлы должны быть сверстаны и подготовлены к печати в шаблонах www.printplaygames.com. (файлы во вложении).

Концепция игры:

Жанр: трансформационная психологическая игра

Целевая аудитория: игроки в возрасте от 18 до 99 лет.

Механики: перемещение по игровой доске, сбор ресурсов, карточные события и выбор действий.

Цель игры: нахождение оптимального решения и преодоление личностного кризиса и сложной ситуации, а также достижение персональной цели.

Иконографика и стиль:

Стиль: эзотерический, психологический

Цветовая палитра: темная + медь, золото, серебро

Примеры иллюстраций для карточек событий и игрового поля (приложение)

Векторный логотип игры с использованием названия

сроки 10 календарных дней с момента старта

месяц назад
Светлана
35 летСША
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Была
8 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
FVG
49 летБеларусь
8 лет в сервисе
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месяц назад
$200
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RUBUSDT
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месяц назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
FVG
49 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
месяц назад
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