Объемная и пространственная композиция из повторяющейся простой геом.ф

Здравствуйте, мне срочно нужно помочь с заданием. Суть задания в том, что нужно сделать простую объемную композицию из повторяющегося элемента в чб (в моем случае это «шахматная доска») и сделать пространственную композицию (показать элементы ближе и дальше, также чб и с «шахматной доской») идея и черновой рисунок как это должно выглядеть имеется