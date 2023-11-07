Объемная и пространственная композиция из повторяющейся простой геом.ф

$9
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок131 просмотр
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Здравствуйте, мне срочно нужно помочь с заданием. Суть задания в том, что нужно сделать простую объемную композицию из повторяющегося элемента в чб (в моем случае это «шахматная доска») и сделать пространственную композицию (показать элементы ближе и дальше, также чб и с «шахматной доской») идея и черновой рисунок как это должно выглядеть имеется

месяц назад
guest_1699994161157
месяц в сервисе
Был
месяц назад