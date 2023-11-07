Привіт! Завдання до українців) Мені потрібна обкладинка на кіндл версію (ел.книга) книги до сатиричної казки-алегорії про героїчну боротьбу Котигорошка проти Горинича (алегорично – України проти росії). ТЗ маю. Завдання цікаве, непросте. Готова обговорити ...
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Здравствуйте! Нужно сделать многослойный коллаж с дорисовкой, цветокоррекцией и всем остальным. Тема фантастика: будь то магия, космос, выбирайте, что удобней.
Далее, нужно по всему этому еще и презентацию на 15 слайдов сделать, где вы должны показать рабочий процесс скриншотами экрана.
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