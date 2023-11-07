Многослойный коллаж

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок129 просмотров
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Здравствуйте! Нужно сделать многослойный коллаж с дорисовкой, цветокоррекцией и всем остальным. Тема фантастика: будь то магия, космос, выбирайте, что удобней.

Далее, нужно по всему этому еще и презентацию на 15 слайдов сделать, где вы должны показать рабочий процесс скриншотами экрана.

месяц назад
guest_1699551335029
Германия
месяц в сервисе
Был
месяц назад