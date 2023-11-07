Создать Art Remake

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок94 просмотра
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Нужно создать Art Remake по картине «девочка с персиками». Я присылаю фотографию, сделанную мной, ее надо будет обработать, чтобы было более менее похоже на оригинал, а потом сделать еще одну версию в арт стиле с помощью Photoshop, Lightroom, Procreate и т.д. 

В итоге должна получиться картинка, как бы нарисованная масляными красками (или что-то подобное, как в примере)

Пример прикрепляю.

Фотографию смогу отправить 12-13 ноября. К 17.11. должно быть готово.

месяц назад
guest_1699564284644
Россия
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месяц назад
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