Требуется разработать дизайн элементов настольной игры, включая упаковку, карточки игрового поля (шестиугольники и прямоугольники) и верстку текста. Итоговые файлы должны быть подготовлены к печати в соответствии с шаблонами. Игра предназначена для игроков от 18 до 99 лет, с эзотерическим и психологическим стилем. Срок выполнения - 10 календарных дней.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $200Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрытгод назад
- $200
Требуется разработка дизайна для элементов настольной игры, включая упаковку, карточки игрового поля, рубашки для карточек и верстку текста. Идеи должны соответствовать эзотерическому стилю с темной цветовой палитрой и медными, золотыми и серебряными акцентами. Итоговые файлы должны быть подготовлены к печати согласно шаблонам. Срок выполнения — 10 календарных дней.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрытгод назад
- $200
Требуется разработать дизайн для элементов настольной игры, включая упаковку, карточки и верстку текста. Игра имеет эзотерический стиль, темную цветовую палитру с медью, золотом и серебром. Необходимо подготовить дизайн крышки, иконки для карточек и текст на обороте. Целевая аудитория - игроки от 18 до 99 лет.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрытнет даты