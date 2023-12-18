Требуется разработать дизайн элементов настольной игры, включая упаковку, карточки игрового поля (шестиугольники и прямоугольники) и верстку текста. Итоговые файлы должны быть подготовлены к печати в соответствии с шаблонами. Игра предназначена для игроков от 18 до 99 лет, с эзотерическим и психологическим стилем. Срок выполнения - 10 календарных дней.