Разработка дизайна элементов настольной игры

Нужно нарисовать темный дремучий лес, небольшое поле с зеленой травой, маленькая радостная девочка, с черными волосами, играется со светящейся и красивой бабочкой не обращая внимания на страшную и опасную среду. Рядом с ней лежит дракон ...
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Необходимо разработать дизайн для элементов настольной игры:
Упаковка (дизайн и подготовка к печати крышки и основы)
Карточки игрового поля шестиугольник (2 вида рубашек, 18 иконок для элементов на обороте)
Рубашки для карточек элементов прямоугольник (cards)
Верстка текса на обороте cards (176 штук, тест подготовлен)
Концепция игры:
Жанр: трансформационная психологическая игра
Целевая аудитория: игроки в возрасте от 18 до 99 лет.
Механики: перемещение по игровой доске, сбор ресурсов, карточные события и выбор действий.
Цель игры: нахождение оптимального решения и преодоление личностного кризиса и сложной ситуации, а также достижение персональной цели.
Иконографика и стиль:
Стиль: эзотерический, психологический
Цветовая палитра: темная + медь, золото, серебро
Примеры иллюстраций для карточек событий и игрового поля (приложение)
Векторный логотип игры с использованием названия
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