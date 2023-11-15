Разработка дизайна элементов настольной игры

$200
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Необходимо разработать дизайн для элементов настольной игры:

  1. Упаковка (дизайн и подготовка к печати крышки и основы)

  2. Карточки игрового поля шестиугольник (2 вида рубашек, 18 иконок для элементов на обороте)

  3. Рубашки для карточек элементов прямоугольник (cards)

  4. Верстка текса на обороте cards (176 штук, тест подготовлен)

Концепция игры:

Жанр: трансформационная психологическая игра

Целевая аудитория: игроки в возрасте от 18 до 99 лет.

Механики: перемещение по игровой доске, сбор ресурсов, карточные события и выбор действий.

Цель игры: нахождение оптимального решения и преодоление личностного кризиса и сложной ситуации, а также достижение персональной цели.

Иконографика и стиль:

Стиль: эзотерический, психологический

Цветовая палитра: темная + медь, золото, серебро

Примеры иллюстраций для карточек событий и игрового поля (приложение)

Векторный логотип игры с использованием названия

месяц назад
lanasinz
35 летСША
2 месяца в сервисе
Была
8 дней назад
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