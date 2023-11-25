Дракон на защите

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок146 просмотров
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Нужно нарисовать темный дремучий лес, небольшое поле с зеленой травой, маленькая радостная девочка, с черными волосами, играется со светящейся и красивой бабочкой не обращая внимания на страшную и опасную среду. Рядом с ней лежит дракон и спит, который всегда рядом с ней в случае опасности.

месяц назад
guest_16583245819038
Грузия
год в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
sanzaru
26 летУкраина
год в сервисе
Был
18 дней назад
10 отзывов(-2)
месяц назад
$10
1 день
UAH
Было приятно иметь с вами дело
Рад был сотрудничать