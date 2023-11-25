Дракон на защите

Нужно нарисовать темный дремучий лес, небольшое поле с зеленой травой, маленькая радостная девочка, с черными волосами, играется со светящейся и красивой бабочкой не обращая внимания на страшную и опасную среду. Рядом с ней лежит дракон и спит, который всегда рядом с ней в случае опасности.