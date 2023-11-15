Инфографика

Нужно создать видео по хронометражу и стилистике примерно как это - https://youtu.be/PPC-SaJ-ZOY Нужно будет очень похожее видео, но с другими элементами Вопросы: 1. Что понадобится от нас для выполнения??? 2. Сколько будет стоить и ...