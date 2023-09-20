Сделать карточки товара для WB и Озон

Создание и оформление группы для репетитора по математике в соц. сети ВК. Детали подробнее можно обговорить в личных сообщениях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 4 карточки (добавить инфографику для готовых фото), для 4х однотипных товаров
Товар https://www.wildberries.ru/catalog/177439860/detail.aspx?targetUrl=GP
нужно будет добавить лого и инфографику: размер, иконки СВЧ и посудомойки
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