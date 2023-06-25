Конвертировать лого с svg в vector/EPS format

Здравствуйте. Нужно нарисовать уникальную иконку для мобильного приложения. Тематика: туризм, авиабилеты, отели. Примерные варианты во вложенных файлах. Размер 1024х1024 px. Без текста и мелких деталей, так как их в иконке не будет видно. Желательно не круглую, а полностью заполнить фон.