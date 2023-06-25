NFT коллекция в PIxelArt

нужны 19 спрайтов боевых башен для игры для мобильного телефона. стиль на ваше усмотрение. можно pixel art с очень большими пикселями так что одна пушка примерно 25x25. задний фон прозрачный. png с прозрачным задним фоном. ...
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Ищем опытного художника в стиле PixelArt для отрисовки достаточно сложной NFT-коллекции, готового работать в команде и вносить множество правок при запросах.
Требуется отрисовать арт по конкретному человеку и нескольких элементов кастомизации в стиле коллекции - примеры и эскизы предоставим.
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