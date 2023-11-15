Нужно создать видео по хронометражу и стилистике примерно как это - https://youtu.be/PPC-SaJ-ZOY Нужно будет очень похожее видео, но с другими элементами Вопросы: 1. Что понадобится от нас для выполнения??? 2. Сколько будет стоить и ...
Отрисовать модель склада в 3д (внешне) + минимальный экстерьер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно по фото существующей модели склада нарисовать 3d модель здания (склада), который по сути геометрически представляет из себя параллелепипед. Часть здания сделать полупрозрачной (без отрисовки внутренней планировки) - розовая часть на картинке во вложении, возможно добавить элементы и линии в полупрозрачной части, отражающие "чертежи", так как часть здания строится (в зависимости от возможностей и срока изготовления). Также минимальный экстерьер - одна текстура плоскости, на которой стоит здание и небо на фоне. Детализация средняя.
Срок выполнения - 3 дня. Первый макет на согласование - 1 день.
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