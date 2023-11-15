Отрисовать модель склада в 3д (внешне) + минимальный экстерьер

3D-графикаЗакрыт8 заявок146 просмотров
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Нужно по фото существующей модели склада нарисовать 3d модель здания (склада), который по сути геометрически представляет из себя параллелепипед. Часть здания сделать полупрозрачной (без отрисовки внутренней планировки) - розовая часть на картинке во вложении, возможно добавить элементы и линии в полупрозрачной части, отражающие "чертежи", так как часть здания строится (в зависимости от возможностей и срока изготовления). Также минимальный экстерьер - одна текстура плоскости, на которой стоит здание и небо на фоне. Детализация средняя.

Срок выполнения - 3 дня. Первый макет на согласование - 1 день.

месяц назад
guest_1700129515823
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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