Отрисовать модель склада в 3д (внешне) + минимальный экстерьер

Нужно по фото существующей модели склада нарисовать 3d модель здания (склада), который по сути геометрически представляет из себя параллелепипед. Часть здания сделать полупрозрачной (без отрисовки внутренней планировки) - розовая часть на картинке во вложении, возможно добавить элементы и линии в полупрозрачной части, отражающие "чертежи", так как часть здания строится (в зависимости от возможностей и срока изготовления). Также минимальный экстерьер - одна текстура плоскости, на которой стоит здание и небо на фоне. Детализация средняя.



Срок выполнения - 3 дня. Первый макет на согласование - 1 день.