Картинки

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Мне нужно создать картинки.

8-10 картинок в стиле ПинАп.

Разных размеров каждую. 5 размеров каждой картинки, но размеры не большие, на флаконы идут, главное четкие.

В современном ярком стиле. Фон не важно.

Они пойдут в печать типографии на наклейки.

Картинки должны быть интересные, можно с юмором, приложу два варианта-примера

Если они будут содержать в основном цвета подходящие к зеленому будет отлично.

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