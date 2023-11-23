Обложка для рассказа

$15
Иллюстрации и РисункиОткрыт20 заявок122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет! Нужна картинка: 2 силуэта стоят у окна, девочки-подростка и пухлого Булочника в рабочей одежде. Стоят спиной к смотрящему на картинку. В окне видно дом напротив, на крыше скачущий чертик. Вокруг луна, звёзды, темно.

месяц назад
Ева
35 летГермания
3 года в сервисе
Была
месяц назад
Заявки фрилансеров
Инна
55 лет
10 дней в сервисе
Была
4 дня назад
7 дней назад
Світлана
24 года
7 дней в сервисе
Была
2 дня назад
7 дней назад
Лера
18 лет
9 дней в сервисе
Была
9 дней назад
9 дней назад
Александр
21 год
11 дней в сервисе
Был
9 дней назад
11 дней назад
Елизавета
21 год
16 дней в сервисе
Была
10 дней назад
13 дней назад
Юлия
37 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 дней назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Андрей
44 года
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
17 дней назад
Поліна
21 год
18 дней в сервисе
Была
9 дней назад
17 дней назад
Наташа
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
14 часов назад
20 дней назад
Карина
33 года
24 дня в сервисе
Была
7 дней назад
22 дня назад
Максим
42 года
год в сервисе
Был
2 дня назад
22 дня назад
Александр
35 лет
25 дней в сервисе
Был
25 дней назад
25 дней назад
Анна
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Надежда
34 года
год в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Анна
20 лет
2 года в сервисе
Был
23 дня назад
месяц назад
Владислав
26 лет
год в сервисе
Был
18 дней назад
10 отзывов(-2)
месяц назад
Мане
20 лет
месяц в сервисе
Была
12 часов назад
3 отзыва
месяц назад
Богдан
23 года
месяц в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
Владислав
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Михаил
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
189 отзывов
месяц назад
#1
Иллюстрации и Рисунки