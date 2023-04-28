27021988me

Ева 27021988me

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Корректор, автор, репетитор

Очень люблю русский язык, написала книгу "Пшеничный ручей", которую можно найти на платформе "Литрес".

Работала певицей в России и Индии, занимаюсь музыкой, филологией. Закончила Тюменскую Государственную Академию культуры и искусств по специальности "менеджмент ресторанного и туристического бизнеса. Говорю по-французски, английски, учу немецкий, живу в Баварии.

С удовольствием займусь корректурой, написанием статей, также помогу в изучении французского или русского.

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  • Обложка для рассказа

    $15

    Требуется создать обложку для рассказа с изображением двух силуэтов: девочки-подростка и пухлого Булочника, стоящих у окна. В окне виден дом напротив и скачущий чертик на крыше. Атмосфера ночи с луной и звездами. Обратите внимание на детали и общую композицию.

    Дизайн обложек
    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Обложка для книги

    Требуется создать иллюстрацию для обложки сборника рассказов о девочке-подростке по имени Попа. Образ должен отражать идею о самопринятии и индивидуальности. Важно, чтобы иллюстрация гармонировала с концепцией обложки первой книги, несмотря на отсутствие связи между героинями.

    Дизайн обложек
    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    2 года назад