27021988me

Требуется создать обложку для рассказа с изображением двух силуэтов: девочки-подростка и пухлого Булочника, стоящих у окна. В окне виден дом напротив и скачущий чертик на крыше. Атмосфера ночи с луной и звездами. Обратите внимание на детали и общую композицию.
Очень люблю русский язык, написала книгу "Пшеничный ручей", которую можно найти на платформе "Литрес".
Работала певицей в России и Индии, занимаюсь музыкой, филологией. Закончила Тюменскую Государственную Академию культуры и искусств по специальности "менеджмент ресторанного и туристического бизнеса. Говорю по-французски, английски, учу немецкий, живу в Баварии.
С удовольствием займусь корректурой, написанием статей, также помогу в изучении французского или русского.
- $15Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрытгод назад
Требуется создать иллюстрацию для обложки сборника рассказов о девочке-подростке по имени Попа. Образ должен отражать идею о самопринятии и индивидуальности. Важно, чтобы иллюстрация гармонировала с концепцией обложки первой книги, несмотря на отсутствие связи между героинями.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт2 года назад