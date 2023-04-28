27021988me

Корректор, автор, репетитор

Очень люблю русский язык, написала книгу "Пшеничный ручей", которую можно найти на платформе "Литрес".

Работала певицей в России и Индии, занимаюсь музыкой, филологией. Закончила Тюменскую Государственную Академию культуры и искусств по специальности "менеджмент ресторанного и туристического бизнеса. Говорю по-французски, английски, учу немецкий, живу в Баварии.

С удовольствием займусь корректурой, написанием статей, также помогу в изучении французского или русского.