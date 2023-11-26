Иллюстрация книги

Для дизайну пакування карпатського трав'яного чаю потрібно зробити карту, масштабом Прага - Київ - Софія Вона повинна показати місце збору трав - Українські Карпати - 1/10 загальної площі Карпатських гір. Мета - ...
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