Иллюстрация книги

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Иллюстрации и РисункиОткрыт30 заявок172 просмотра
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Нужно проиллюстрировать 25 детских рассказов, по одной сцене для каждого рассказа.

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