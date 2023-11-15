Необходимо разработать дизайн для элементов настольной игры: Упаковка (дизайн и подготовка к печати крышки и основы) Карточки игрового поля шестиугольник (2 вида рубашек, 18 иконок для элементов на обороте) Рубашки для карточек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать небольшой простой векторный желательно АРТ.
стилистику прикрепляю.
плюс еще дам ЛС примеры
ПИШИТЕ ВАШ ценник - Желательно с Украины оплата на Приват
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