Арт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок186 просмотров
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Нужно нарисовать небольшой простой векторный желательно АРТ.

стилистику прикрепляю.

плюс еще дам ЛС примеры

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месяц назад
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад