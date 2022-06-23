Карта для дизайну пакування трав'яного чаю

нужно создать интерактивную карту тюмени, с указаными мною памятниками. к ним нужно прикрепить описание и историческую. срок завтра до 16.00 по мск.
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Для дизайну пакування карпатського трав'яного чаю потрібно зробити карту, масштабом Прага - Київ - Софія
Вона повинна показати місце збору трав - Українські Карпати - 1/10 загальної площі Карпатських гір. Мета - щоб європейські споживачі зрозуміли, що це чай зібраний в Європі, на території України
На карті потрібно позначити країни, які вона охоплює та міста з переліку:
Прага, Бухарест, Будапешт, Відень, Братислава, Брно, Кошице, Краків
Prague, Bucharest, Budapest, Vienna, Bratislava, Brno, Kosice, Krakow
На території України позначити: Львів, Ужгород, Хуст (виділити жирним), г. Говерла (2061 м), Київ
Lviv, Uzhhorod, Khust (bold), Hoverla (2061 m), Kyiv
Мапа українською та англійською.
Виділити територію Карпат зеленим кольором і окремо темнішим зеленим кольором виділити територію Українських Карпат
Для цього потрібно взяти масштаб усієї гірської системи Карпат (територію України, Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії тощо) і зазначити на ній дві основні умовні позначки: територію Карпат і територію Українських Карпат
Тобто, вона має бути дуже простою: кордони країн, зона Карпат, зона Українських Карпат, десяток найбільших міст
До запиту прикріплюю приклади, як карти зображають на інших чаях (це розповсюджена практика) та приблизний масштаб (скріншот з Google Maps)
Дедлайн - 28 листопада (включно)
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