Карта для дизайну пакування трав'яного чаю

Для дизайну пакування карпатського трав'яного чаю потрібно зробити карту, масштабом Прага - Київ - Софія

Вона повинна показати місце збору трав - Українські Карпати - 1/10 загальної площі Карпатських гір. Мета - щоб європейські споживачі зрозуміли, що це чай зібраний в Європі, на території України

На карті потрібно позначити країни, які вона охоплює та міста з переліку:

Прага, Бухарест, Будапешт, Відень, Братислава, Брно, Кошице, Краків



Prague, Bucharest, Budapest, Vienna, Bratislava, Brno, Kosice, Krakow



На території України позначити: Львів, Ужгород, Хуст (виділити жирним), г. Говерла (2061 м), Київ

Lviv, Uzhhorod, Khust (bold), Hoverla (2061 m), Kyiv

Мапа українською та англійською.

Виділити територію Карпат зеленим кольором і окремо темнішим зеленим кольором виділити територію Українських Карпат

Для цього потрібно взяти масштаб усієї гірської системи Карпат (територію України, Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії тощо) і зазначити на ній дві основні умовні позначки: територію Карпат і територію Українських Карпат

Тобто, вона має бути дуже простою: кордони країн, зона Карпат, зона Українських Карпат, десяток найбільших міст



До запиту прикріплюю приклади, як карти зображають на інших чаях (це розповсюджена практика) та приблизний масштаб (скріншот з Google Maps)



Дедлайн - 28 листопада (включно)

