Выполнить экспертизу нежилого строения для перевода в жилой фонд Расположено на земельном участке в СНТ
Карта экскурсии по местам жизни поэта и писателя И.А.Бунина.
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ПОХОДИТ ДЛЯ НОВИЧКОВ БЕЗ ПОРТФОЛИО. Бюджет небольшой, но нужна красивая карта, с домиками и указаниями примерно 10 мест. Примеры на фото.
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