Составить набор карт

КартографияЗакрыт4 заявки801 просмотр
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Составить набор карт, включая 1) карту с линейными (дороги) и точечными объектами разного масштаба (по образцу); 2) картограмму (по данным из Эксель).

2 года назад
guest_16430323315062
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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