Составить набор карт

Есть недоделанная карта коттеджного поселка, на карте указаны развлечения, которые есть в КП. Нет исходника, нет много крупных планов (только отдельные элементы). Нужно будет нарисовать тоже самое,(на сколько это возможно 1 в 1) чтоб можно было ...