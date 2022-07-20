Требуется специалист для оцифровки объектов автомобильной дороги в программе QGIS. Необходимо по видео и аэрофотосъемке нанести знаки, ограждения, освещение и другие элементы, а также заполнить их данными. Будет предоставлен видеоматериал и аэрофотосъемка, а также перечень необходимых элементов с описанием. Оплата производится за объем выполненной работы.