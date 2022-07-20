Задача заключается в переводе карты из растрового формата в векторный. Необходимо отметить местность картографическими условными знаками, без точного перерисовывания. Ожидается создание векторной версии карты с учетом условностей картографии.
Сделать картинку по координатам 8 точек
Сделать картинку по известным координатам 8 точек для определения возможного наложения границ земельных участков по забору между соседями в СНТ.
Надо обозначить 3 линии: одна по двум точкам, 2 линии - по трем точкам координат.
Координаты вышлю после отклика исполнителя на почту.
Выбранный исполнитель
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