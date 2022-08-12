Добрый день!

Есть кадастровая карта на 180 земельных участков, нужно внести изменения в границы, добавить названия улиц, дорисовать объекты, пронумеровать и адаптировать дизайн под интеграцию на сайт.

Для выполнения достаточно хорошо владеть иллюстратором. Более подробная информация в личку.