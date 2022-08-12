Доработать карту земельных участков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Картография
Завершен5 заявок371 просмотр

Добрый день!

Есть кадастровая карта на 180 земельных участков, нужно внести изменения в границы, добавить названия улиц, дорисовать объекты, пронумеровать и адаптировать дизайн под интеграцию на сайт.

Для выполнения достаточно хорошо владеть иллюстратором. Более подробная информация в личку.

3 года назад
vadim_tony
Вадим 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

taya_yasik
Тая 
23 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$100
5 дней
Тая отлично справилась с доработкой карты под сайт для продажи участков. Понравилось внимание к деталям. Мыслит на шаг вперед, это ценно! Рекомендую.
Не первый раз работаем, очень комфортно, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Людмила
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
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3 года назад
Николай
 
23 года
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3 года назад
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Эрик
 
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5 дней назад
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taya_yasik
Тая 
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Анна
 
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4 дня назад
145 отзывов
3 года назад

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