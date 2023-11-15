Стилизация карты под старину

Необходимо изменить стиль предоставленной местности на карте из Google Maps, шрифты улиц, возможно поменять ракурс и угол, предав старины загадочности, но что бы основной посыл оставлся верным. Место, где установлен красный пин - изменить на черный крест. В общем хорошо поработать что бы придать старинный вид (не пиратской стилистикой).

Картинка не для печати, так что слишком сильно увеличивать в размерах и масштабировать не нужно, хорошей видиости с мобильного устройства будет достаточно.

Цветовую гамму лучше желательно сделать более темную(пример во вложениях), можно слегка синеватых оттенкох

Добавить грязи, потёртостей и своего воображения

Одного суперского варианта будет достаточно, но можете предложить несколько вариаций

Фотографии с зеленым пином придать потёртостей, сделать более старинной в таких же темных тонах, но без желтизны