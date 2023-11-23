Дизайн штампа сувенирной монеты

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Разработать дизайн штампа сувенирной монеты с двух сторон, пример во вложениях. Итоговый файл должен получится двухцветный, в формате пдф. Референс нужного дизайна есть

24 дня назад
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