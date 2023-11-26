Горшок для цветов

Иллюстрации и РисункиОткрыт10 заявок116 просмотров
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Нужно нарисовать небольшой горшочек для комнатного цветка в стиле кошечки с ушками (чтобы ушки были частью конструкции горшочка, а глаза, нос, рот и усы - нарисованы) в 3д. Пример представлен на картинке

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