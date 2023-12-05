Добрый день, требуется исполнитель, который сможет Сделать конвертацию из ПДФ файла в Паверпоинт, 1 пдф 5 слайдов, другой пдф 7 слайдов.
Создать имитацию тепловой карты двора по примеру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ищу дизайнера, который сможет на скриншоте карты разрисовать зоны разными цветами, в зависимости от уровня освещенности. На карте уже отмечены участки, каждый участок нужно разрисовать своим цветом. Синий, зеленый, желтый, красный и тд.
Пример на картинке, а сам файл в pdf. Цифрами отмечены зоны, каким цветом нужно отобразить.
Более подробно в личных сообщениях.
По деньгам договоримся.
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