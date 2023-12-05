Создать имитацию тепловой карты двора по примеру

Добрый день.

Ищу дизайнера, который сможет на скриншоте карты разрисовать зоны разными цветами, в зависимости от уровня освещенности. На карте уже отмечены участки, каждый участок нужно разрисовать своим цветом. Синий, зеленый, желтый, красный и тд.

Пример на картинке, а сам файл в pdf. Цифрами отмечены зоны, каким цветом нужно отобразить.

Более подробно в личных сообщениях.

По деньгам договоримся.