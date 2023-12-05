Создать имитацию тепловой карты двора по примеру

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки80 просмотров
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Добрый день.

Ищу дизайнера, который сможет на скриншоте карты разрисовать зоны разными цветами, в зависимости от уровня освещенности. На карте уже отмечены участки, каждый участок нужно разрисовать своим цветом. Синий, зеленый, желтый, красный и тд.

Пример на картинке, а сам файл в pdf. Цифрами отмечены зоны, каким цветом нужно отобразить.

Более подробно в личных сообщениях.

По деньгам договоримся.

19 дней назад
web-internet
Тимур 
29 летБолгария
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
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Выбранный исполнитель
JenyaNaum
21 годУкраина
год в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
$30
2 дня
UAH
Коммуникация и сроки на высоте, спасибо
Всё четко и ясно, был рад сотрудничать
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