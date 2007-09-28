На фото упаковки (пакетик) наложить рисунок

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На фото упаковки влажных салфеток (пакетик бумажный запечатанный) наложить готовый рисунок.

Рисунок в пдф, справа
Упаковки салфеток для примера

месяц назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 часов назад
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