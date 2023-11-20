Нужно сделать макет пригласительного для инстаграмма в стиле сказки «Морозка» Использовать мультипликации из сказки на снежном фоне, стоит елочка и под ней находится морозка Мероприятие проходит с 31.12 по 02.01 Вроде формата ...
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Необходимо сделать Дизайн Новогоднего баннера для интернет магазина в двух размерах.
Один размер для компьютеров - 1170х400
Второй размер для смартфонов - 640х1024
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