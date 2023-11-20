Дизайн Новогоднего баннера для интернет магазина

БаннерыЗавершен17 заявок98 просмотров
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Необходимо сделать Дизайн Новогоднего баннера для интернет магазина в двух размерах.
Один размер для компьютеров - 1170х400
Второй размер для смартфонов - 640х1024

месяц назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
месяц назад
$15
1 день
UAH
Очень приятно работать с Ольгой! Работа выполнена на отлично и, что важно в указанный Ольгой срок!
Все отлично, спасибо за заказ
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