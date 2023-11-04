Сделать несколько рекламных баннеров

Добрый вечер . Нужно сделать баннер до завтра обеда . Стильный простой с нашими фото и надписью .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
На сайт по продаже электро велосипедов необходимо создание трех больших баннеров (распродажа) в слайдер на главной странице и трех маленьких на внутренние страницы.
Интересует цена, сроки не важны.
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