Дизайн картинки для стартовой страницы сайта

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На стартовой странице сайта вместо фотографии (фото 1) нужно придумать дизайн картинки. Примеры идей для реализации (фото 2-3). Идеи могут быть и другие. Не обязательно чтоб была фотография человека, можно сделать как бокс с подарками или конверт с подарками. Здесь включите вашу фантазию. Креатив приветствуется.
Нужно прислать 2-3 варианта реализации для примера для дальнейшего общения по задаче.

2 месяца назад
guest_1698841303166
Украина
2 месяца в сервисе
Была
день назад
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