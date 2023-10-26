Дизайн картинки для стартовой страницы сайта

На стартовой странице сайта вместо фотографии (фото 1) нужно придумать дизайн картинки. Примеры идей для реализации (фото 2-3). Идеи могут быть и другие. Не обязательно чтоб была фотография человека, можно сделать как бокс с подарками или конверт с подарками. Здесь включите вашу фантазию. Креатив приветствуется.

Нужно прислать 2-3 варианта реализации для примера для дальнейшего общения по задаче.