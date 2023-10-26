Дизайн картинки для стартовой страницы сайта

Одна страница с описанием для мероприятия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На стартовой странице сайта вместо фотографии (фото 1) нужно придумать дизайн картинки. Примеры идей для реализации (фото 2-3). Идеи могут быть и другие. Не обязательно чтоб была фотография человека, можно сделать как бокс с подарками или конверт с подарками. Здесь включите вашу фантазию. Креатив приветствуется.
Нужно прислать 2-3 варианта реализации для примера для дальнейшего общения по задаче.
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