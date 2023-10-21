Рекламные баннеры для игры ВКонтакте

БаннерыЗакрыт10 заявок49 просмотров
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Подготовить 10 рекламных баннеров для рекламы игры ВКонтакте. Форматы как в примере и 1:1.

В случае успешной работы, будем сотрудничать в дальнейшем.

При отклике, пожалуйста, присылайте портфолио, ориентировочную стоимость и сроки.

2 месяца назад
guest_1698074770155
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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