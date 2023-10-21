Рекламные баннеры для игры ВКонтакте

Мы крипто стартап Coin Sale. Мы запускаем airdrop в телеграм боте, и нужно наполнить этого бота графикой. Опыт работы с криптовалютными проектами будет плюсом. Жду примеры работ и цены. Нужно изготовить около ...
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Подготовить 10 рекламных баннеров для рекламы игры ВКонтакте. Форматы как в примере и 1:1.
В случае успешной работы, будем сотрудничать в дальнейшем.
При отклике, пожалуйста, присылайте портфолио, ориентировочную стоимость и сроки.
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