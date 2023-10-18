Отредактировать один графический файл. я одна страница

$10
БаннерыЗакрыт17 заявок92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно переделать одну надпись

2 месяца назад
guest_1697993552891
Австралия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Изменение размера баннера

    $5

    Здравствуйте. Нужно вот этот баннер переделать под другие размеры. Это баннер был под газель т.е. под длину 4 метра. Сейчас нужно сделать 2 точно таких же баннера, но под другие размеры: ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Баннер для магазина аудиокниг

    Идея данной работы заключается в понятной и в то же всемя эстетической передачи информации, чтобы донести до покупателей основую задумку проекта, с помощью граммотно подобранных акцентов и цветов в композиции. Таким образом воздействовать на зрителя, ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Памятка для клиента

    Нужно сделать памятку клиенту в пдф файле, как зайти на сайт поэтапно. Все необходимое вам скину

    Баннеры32 заявки
    Закрыт
    месяц назад