Постеры для промостойки

$40
БаннерыЗакрыт3 заявки12 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

всем привет необходимо сделать постеры для промомесип

2 месяца назад
guest_16912580746514
Казахстан
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ev_maslov
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
2 месяца назад
$40
2 дня
UAH
Очень позитивные эмоции от заказа, все отлично!! Рекомендую)