Карточка товара для сайта WB

БаннерыЗакрыт26 заявок113 просмотров
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Нужно сделать главную картинку к карточке товара и шаблон для последующих фото в фотошопе (вырезанные заготовки уже есть)

2 месяца назад
KoDi97
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад