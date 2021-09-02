Нужно сделать фон для главной заставки карточки товара. А также 1-2 фона к этой же карточке в одном стиле. Далее наложить фото товара на фон и вставить инфографику с надписями. Вырезанные заготовки уже есть. ...
Нужны люди, которые сделают в фотошопе главную картинку для карточки товара.
- Обработка фотографий5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно сделать главную картинку к карточке товара и шаблон для последующих фото в фотошопе (вырезанные заготовки уже есть)Баннеры26 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать полностью оформление группы в ВК и инстаграмм для интернет магазина одежды и обуви.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужно сделать новогодний рекламный баннер на детскую игрушку.Баннеры22 заявкиЗакрытгод назад
Нужно сделать оригинальный логотип/ баннер для магазина кальянный продукции и электронных сигарет в фотошопе.Баннеры1 исполнительЗакрытгод назад
Нужно сделать SEO описание товара и включить в него, как можно больше поисковых запросов.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Нужно сделать фон для главной заставки карточки товара. А также 1-2 фона к этой же карточке в одном стиле. Далее наложить фото товара на фон и вставить инфографику с надписями. Подробное ТЗ отправлю исполнителю.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать первую картинку карточки товара ( для нескольких товаров и цветов)Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад