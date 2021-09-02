KoDi97

Дмитрий KoDi97

 
26 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Нужны люди, которые сделают в фотошопе главную картинку для карточки товара.

Нужны люди, которые сделают в фотошопе главную картинку для карточки товара. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
glowofdesign
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Нужно сделать логотип/ баннер для кальянного магазина/ вейп шопа.
Дмитрий — отличный заказчик, ответственный в введение дела) С радостью в будущем займусь дизайном его новых проектов!
Не рекомендую данного персонажа. В начале все хорошо и красиво. Заказ был на логотип и визитки, когда работа была сдана, то стало понятно, что формат в которых сделаны визитки не те, что требовались, размеры не те, по общей картине претензий особых нет, но тем не менее что-то приходилось подправлять самому. Когда я ему сообщил, что форматы не те, что поступило предложение поменять его ( судя по всему он не понял сразу, что это за собой влечёт). В конечно итоге, когда я ему дал понять, что нужно было использовать CMYK для визиток, а не RGB и что цветовая палитра совершенно меняется, то Тимур просто добавил в чс😂😂😂 В итоге все передал сам) Ещё момент, что после оплаты его ответы начали затягиваться на сутки. Так что делайте выводы сами))
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alenaf_ox
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Карточка товара для сайта WB.
Спасибо большое за заказ и доверие)
Рекомендую Алёну, как обычного и ответственного исполнителя. В оперативном режиме учла все пожелания и добавила их. Рекомендую👍
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