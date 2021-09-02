Не рекомендую данного персонажа. В начале все хорошо и красиво. Заказ был на логотип и визитки, когда работа была сдана, то стало понятно, что формат в которых сделаны визитки не те, что требовались, размеры не те, по общей картине претензий особых нет, но тем не менее что-то приходилось подправлять самому. Когда я ему сообщил, что форматы не те, что поступило предложение поменять его ( судя по всему он не понял сразу, что это за собой влечёт). В конечно итоге, когда я ему дал понять, что нужно было использовать CMYK для визиток, а не RGB и что цветовая палитра совершенно меняется, то Тимур просто добавил в чс😂😂😂 В итоге все передал сам) Ещё момент, что после оплаты его ответы начали затягиваться на сутки. Так что делайте выводы сами))