Карточка товара для сайта WB

Нужно сделать фон для главной заставки карточки товара. А также 1-2 фона к этой же карточке в одном стиле. Далее наложить фото товара на фон и вставить инфографику с надписями. Вырезанные заготовки уже есть.

Подробное ТЗ отправлю исполнителю.