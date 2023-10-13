Карточка товара для сайта WB

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок19 просмотров
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Нужно сделать фон для главной заставки карточки товара. А также 1-2 фона к этой же карточке в одном стиле. Далее наложить фото товара на фон и вставить инфографику с надписями. Вырезанные заготовки уже есть.

Подробное ТЗ отправлю исполнителю.

2 месяца назад
KoDi97
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад