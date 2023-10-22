Изменить фон фотографии на светлый, нейтральный, редактирование

Обработка фотографийЗавершен4 заявки23 просмотра
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Нужно сделать фон фотографии светлым, оставить только человека по центру на изображении. Сделать необходимое редактирование, немного улучшить качество изображения, чтобы фотография выглядела максимально естественной. Размер фотографии должен быть не менее 60 Кбайт и не более 240 Кбайт, глубина 24 бит, формат jpeg. Разрешение фотографии 700х700 изменять не нужно.

2 месяца назад
guest_1697386959683
Беларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$3
1 день
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