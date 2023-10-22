Треба зробити редизайн фото у різних стилях (Vintage or Retro, Minimalism, Pop Art, Watercolor or Painterly Effects, Grunge or Urban, Double Exposure, Monochromatic, Neon and Cyberpunk). Приклади деяких стилей у вкладенні. Готовий ...
Изменить фон фотографии на светлый, нейтральный, редактирование
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Нужно сделать фон фотографии светлым, оставить только человека по центру на изображении. Сделать необходимое редактирование, немного улучшить качество изображения, чтобы фотография выглядела максимально естественной. Размер фотографии должен быть не менее 60 Кбайт и не более 240 Кбайт, глубина 24 бит, формат jpeg. Разрешение фотографии 700х700 изменять не нужно.
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