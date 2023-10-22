Изменить фон фотографии на светлый, нейтральный, редактирование

Нужно сделать фон фотографии светлым, оставить только человека по центру на изображении. Сделать необходимое редактирование, немного улучшить качество изображения, чтобы фотография выглядела максимально естественной. Размер фотографии должен быть не менее 60 Кбайт и не более 240 Кбайт, глубина 24 бит, формат jpeg. Разрешение фотографии 700х700 изменять не нужно.