Обработка фото недвижимости HDR.dng

Я делаю агентскую фотосъемку недвижимости на фотоаппарат Nikon d5200. Фотографии в формате RAW, с разной экспозицией. Съемка происходит со штатива.

Нужно делать обработку фотографий в Лайтруме или Фотошопе. С каждой съемки, в конечном итоге должно получаться примерно 20 готовых обработанных фотографий.

Сколько стоит такая работа не имею понятия, предлагайте свою стоимость и какие фотографии я смогу получить в конечном итоге.