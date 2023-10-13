Обработка фото недвижимости HDR.dng

Убрать фон, чутьотдалить м и ж друг от друга.Разделить экран на две части. Слева огонь, ад, чертята, справа облака небо,ромашки , у девушки рога как у черта, у парня крылья ангела за спиной. На его ...
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Я делаю агентскую фотосъемку недвижимости на фотоаппарат Nikon d5200. Фотографии в формате RAW, с разной экспозицией. Съемка происходит со штатива.
Нужно делать обработку фотографий в Лайтруме или Фотошопе. С каждой съемки, в конечном итоге должно получаться примерно 20 готовых обработанных фотографий.
Сколько стоит такая работа не имею понятия, предлагайте свою стоимость и какие фотографии я смогу получить в конечном итоге.
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