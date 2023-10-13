Перекрасить сапоги

Обработка фотографийЗакрыт4 заявки19 просмотров
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Привет! Хотим перекрасить сапоги. Имеющиеся исходники: фото сапога (2 шт) и фото текстуры, которую надо натянуть вместо кожи сапога (2 шт). В итоге нужно получить 2 фото сапог в новой текстуре. Тени, реалистичность, объем - не нужны. Сохраняем только подошву сапога и его контур.

2 месяца назад
jkissel
36 летГрузия
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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