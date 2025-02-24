Оформление дизайна группы во ВКонтакте

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Закрыт7 заявок26 просмотров

Дизайн для паблика:

Обложка веб — 1920 х 640px
Обложка моб — 1080 х 1920px

Миниатюра
Меню
Виджет
Услуги
Обложка для Сенлера

ВКонтактеДизайн обложек
2 месяца назад
KoDi97
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
19 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Валерия
 
25 лет
2 месяца в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Азат
 
22 года
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
2 месяца назад
Влад
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Ольга
 
30 лет
2 года в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
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15 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад