Дизайнер для оформления карточек товаров на Ozon и Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок108 просмотров

Требуется дизайнер для создания уникального оформления карточек товаров, которые будут размещены на платформах Ozon и Wildberries. Оформление должно быть в соответствии с требованиями этих платформ и привлекать внимание покупателей в категории спорта и активного отдыха. Необходимо учесть специфику товаров и целевую аудиторию.

OzonWildberriesСоздание карточек товаров
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алексей
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Захар
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Полина
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Арина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Тоня
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарья
 
24 года
год в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарьяна
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
7 дней назад
2 месяца назад
Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 отзывов
2 месяца назад
Вадим
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Антон
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Вероника
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад