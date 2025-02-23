Требуется дизайнер для создания уникального оформления карточек товаров, которые будут размещены на платформах Ozon и Wildberries. Оформление должно быть в соответствии с требованиями этих платформ и привлекать внимание покупателей в категории спорта и активного отдыха. Необходимо учесть специфику товаров и целевую аудиторию.