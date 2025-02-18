Дизайнер для создания превью каналов на тему йоги и здоровья

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Закрыт7 заявок35 просмотров

Ищу дизайнера для создания превью для двух каналов: один посвящен йоге, другой - мужской. Требуется креативный подход и умение работать с темой здоровья и фитнеса.

Создание превью
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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