Дизайнер для оформления инстаграма

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Закрыт5 заявок37 просмотров

Ищу дизайнера для оформления инстаграма. Необходимо оформить 10 постов в месяц и сделать ресайз для каждого из них. Важно, чтобы работа выполнялась в Figma или Photoshop, не на телефоне. Ожидаю красивую и аккуратную верстку.

Adobe PhotoshopFigmaInstagramДизайн постов
3 месяца назад
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