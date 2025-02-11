Ищу дизайнера для оформления инстаграма. Необходимо оформить 10 постов в месяц и сделать ресайз для каждого из них. Важно, чтобы работа выполнялась в Figma или Photoshop, не на телефоне. Ожидаю красивую и аккуратную верстку.