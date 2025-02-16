Требуется дизайнер для разработки баннеров и карточек товаров. Необходим опыт работы в создании графики. Задача включает создание привлекательных визуальных материалов для продвижения товаров.
Google AdWords баннеры , HTML
саит : www.busline.md
facebook/pragachisinau
facebook/busline.md
реис Chisinau - Praga
Прикреплён и старые бандеры
https://drive.google.com/drive/folders/1XpclFZ8KLY_TRAtoU0ilTzQuzLlGD1L_?usp=share_link
Если нужны какие-то дополнительные фотографии или информация можете мне написать спасибо
adwrods image size :
300 × 250
336 × 280
728 × 90
300 × 600
320 × 100
160 × 600
970 × 250
468 × 60
250 × 250
200 × 200
320 × 50
320 × 100
300 × 250
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