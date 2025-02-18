Дизайнер для оформления Twitch-канала

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки49 просмотров

Ищу дизайнера для оформления Twitch-канала. Нужно создать мощный, стильный визуал для стримов, который выделяет среди остальных. Оформить нужно аватар, баннер, оверлеи, плашки и экран завершения стрима. Стиль должен быть брутальным, минималистичным и современным, с темными глубокими цветами и яркими акцентами. Вдохновение: Nike, Off-White, Balenciaga, The North Face.

TwitchСоздание аватарокСоздание баннеров
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Надя
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Баянсулу
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
29 отзывов
2 месяца назад
Рита
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад