Ищется дизайнер для разработки креативных макетов и баннеров для публикаций в социальных сетях. Необходимо предоставить портфолио и указать стоимость услуг. Качественный дизайн, соответствующий современным трендам, станет основным требованием к работам.
Дизайнер для оформления Twitch-канала
Ищу дизайнера для оформления Twitch-канала. Нужно создать мощный, стильный визуал для стримов, который выделяет среди остальных. Оформить нужно аватар, баннер, оверлеи, плашки и экран завершения стрима. Стиль должен быть брутальным, минималистичным и современным, с темными глубокими цветами и яркими акцентами. Вдохновение: Nike, Off-White, Balenciaga, The North Face.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания креативных превью для двух каналов: один посвящен йоге, другой - мужскому здоровью. Ожидается опыт работы с темами здоровья и фитнеса.Баннеры7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки карточек товаров на маркетплейсах Wildberries и Ozon для косметической продукции. Карточки должны быть стильными и дорогими. Примеры работ будут предоставлены. Необходимо создать тестовую карточку бесплатно сегодня. Наличие портфолио обязательно.Баннеры9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать 7 баннеров для рассылок в онлайн школу. Ожидается качественный дизайн и возможность дальнейшего сотрудничества. Предоставьте ссылки на портфолио.Баннеры7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать баннеры для Google AdWords в формате HTML с учетом указанных размеров изображений. Прикреплены старые баннеры для примера. Дополнительные фотографии и информация могут быть предоставлены по запросу.Баннеры9 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер для разработки баннеров и карточек товаров. Необходим опыт работы в создании графики. Задача включает создание привлекательных визуальных материалов для продвижения товаров.Баннеры11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется нарисовать два красивых билета на готовом баннере, посвященном спортивному событию. Важно, чтобы дизайн билетов гармонично вписывался в общий стиль баннера.Баннеры13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для создания изображений баннеров и карточек товаров. Предоставлено техническое задание с необходимой информацией. Опыт в разработке графических элементов обязателен.Баннеры12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходим дизайнер для разработки превью для YouTube. Идеальный кандидат должен проявлять инициативу, предлагать идеи и иметь развитый вкус. Пожалуйста, предоставьте примеры работ и прайс.Баннеры3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления Instagram: создание 10 постов в месяц с необходимым ресайзом. Работы должны выполняться в Figma или Photoshop. Ожидается аккуратная и эстетически привлекательная верстка. Подходите к задаче креативно и профессионально.Баннеры5 заявокЗакрыт2 месяца назад