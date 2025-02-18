Дизайнер для оформления Twitch-канала

Ищу дизайнера для оформления Twitch-канала. Нужно создать мощный, стильный визуал для стримов, который выделяет среди остальных. Оформить нужно аватар, баннер, оверлеи, плашки и экран завершения стрима. Стиль должен быть брутальным, минималистичным и современным, с темными глубокими цветами и яркими акцентами. Вдохновение: Nike, Off-White, Balenciaga, The North Face.