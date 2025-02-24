Дизайнер обложек для YouTube в стиле MrBeast

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Закрыт5 заявок33 просмотра

Ищется дизайнер, который сможет создать обложки для YouTube в простом формате, похожем на стиль MrBeast. Оплата сдельная, рассчитывается по количеству выполненных обложек. Для связи пишите в личные сообщения.

YouTubeДизайн обложек
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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