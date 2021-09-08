🔥🔥🔥Дизайн: сайты, лендинги, баннеры. UI/UX🔥🔥🔥

Привет 👋

Кратко

Работаю над созданием красивого современного дизайна

﻿Ценю обратную связь от заказчиков по ходу работы. В конечном итоге она помогает быстрее прийти к желаемому результату.

Также для меня очень важно заканчивать заказы в оговорённый срок.

Подробно

В сфере web-дизайна работаю год. За это время успела закончить десятки успешных проектов (примеры вы можете найти в моем портфолио). Благодаря пройденным курсам: «Дизайнерята» от Nioly и «Дизайн и фриланс» от Алексея Бычкова, в моём арсенале множество навыков и инструментов для создания крутых современных дизайнов Ваших заказов

Принцип моей работы: индивидуальный подход к каждому клиенту, шаблонами не пользуюсь, каждый дизайн является продуманным и неповторимым, подобранным специально под запросы заказчика.

Работа со мной это:

работа выполненная в срок

- анализ конкурентов

- подбор референсов

- разработка прототипа

- разработка структуры сайта

- уникальный дизайн

- адаптив под все виды гаджетов

Работаю по предоплате 30% от стоимости работы.

Если вдруг вам моя работа не понравится, то я

А правки то бесплатные!

Если вам не нравится что-то в дизайне, то пишите и я все исправлю)

С удовольствием пообщаюсь!

Хотите созвониться и обсудить заказ? Без проблем! Telegram, WhatsApp, Zoom, VK и т.д.