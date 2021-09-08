🔥🔥🔥Дизайн: сайты, лендинги, баннеры. UI/UX🔥🔥🔥
Привет 👋
КраткоРаботаю над созданием красивого современного дизайна
Ценю обратную связь от заказчиков по ходу работы. В конечном итоге она помогает быстрее прийти к желаемому результату.
Также для меня очень важно заканчивать заказы в оговорённый срок.
ПодробноВ сфере web-дизайна работаю год. За это время успела закончить десятки успешных проектов (примеры вы можете найти в моем портфолио). Благодаря пройденным курсам: «Дизайнерята» от Nioly и «Дизайн и фриланс» от Алексея Бычкова, в моём арсенале множество навыков и инструментов для создания крутых современных дизайнов Ваших заказов
Принцип моей работы: индивидуальный подход к каждому клиенту, шаблонами не пользуюсь, каждый дизайн является продуманным и неповторимым, подобранным специально под запросы заказчика.
Работа со мной это:- работа выполненная в срок
- анализ конкурентов
- подбор референсов
- разработка прототипа
- разработка структуры сайта
- уникальный дизайн
- адаптив под все виды гаджетов
Работаю по предоплате 30% от стоимости работы.Если вдруг вам моя работа не понравится, то я ВЕРНУ АВАНС.
А правки то бесплатные!Если вам не нравится что-то в дизайне, то пишите и я все исправлю)
С удовольствием пообщаюсь!Хотите созвониться и обсудить заказ? Без проблем! Telegram, WhatsApp, Zoom, VK и т.д.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Лендинг для компании "МегаТорг"51 просмотр
- Лендинг для онлайн курса Nioly100 просмотров
- Главный блок для будущего сайта84 просмотра
- Баннер для кондитерской168 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Наконец-то я встретила отличного дизайнера. Скорость выполнения и качество, выше всяких похвал. Буду работать только с ней. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Анна отличный заказчик, дала четкое тз и благодаря этому было минимум исправлений. Спасибо большое)
$2
10 баллов
2 года назад
Рекомендую Алёну, как обычного и ответственного исполнителя. В оперативном режиме учла все пожелания и добавила их. Рекомендую👍
Ответный отзыв
Спасибо большое за заказ и доверие)
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо большое Алёне за быструю работу и крутой результат!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика. Спасибо большое, что выбрали меня
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга