alenaf_ox

Алёна Ярышева alenaf_ox

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
🔥🔥🔥Дизайн: сайты, лендинги, баннеры. UI/UX🔥🔥🔥

Привет 👋

Кратко

Работаю над созданием красивого современного дизайна

﻿Ценю обратную связь от заказчиков по ходу работы. В конечном итоге она помогает быстрее прийти к желаемому результату.

Также для меня очень важно заканчивать заказы в оговорённый срок.

Подробно

В сфере web-дизайна работаю год. За это время успела закончить десятки успешных проектов (примеры вы можете найти в моем портфолио). Благодаря пройденным курсам: «Дизайнерята» от Nioly и «Дизайн и фриланс» от Алексея Бычкова, в моём арсенале множество навыков и инструментов для создания крутых современных дизайнов Ваших заказов

Принцип моей работы: индивидуальный подход к каждому клиенту, шаблонами не пользуюсь, каждый дизайн является продуманным и неповторимым, подобранным специально под запросы заказчика.

Работа со мной это:

- работа выполненная в срок

- анализ конкурентов

- подбор референсов

- разработка прототипа

- разработка структуры сайта

- уникальный дизайн

- адаптив под все виды гаджетов

Работаю по предоплате 30% от стоимости работы.

Если вдруг вам моя работа не понравится, то я ВЕРНУ АВАНС.

А правки то бесплатные!

Если вам не нравится что-то в дизайне, то пишите и я все исправлю)

С удовольствием пообщаюсь!

Хотите созвониться и обсудить заказ? Без проблем! Telegram, WhatsApp, Zoom, VK и т.д.
Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16315426706157
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Лендинг макет
Наконец-то я встретила отличного дизайнера. Скорость выполнения и качество, выше всяких похвал. Буду работать только с ней. Всем рекомендую!
Анна отличный заказчик, дала четкое тз и благодаря этому было минимум исправлений. Спасибо большое)
Ответный отзыв
KoDi97
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
2 года назад
Карточка товара для сайта WB.
Рекомендую Алёну, как обычного и ответственного исполнителя. В оперативном режиме учла все пожелания и добавила их. Рекомендую👍
Спасибо большое за заказ и доверие)
Ответный отзыв
guest_16309370829288
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Баннер на сайт
Спасибо большое Алёне за быструю работу и крутой результат!
Рекомендую заказчика. Спасибо большое, что выбрали меня
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга