Картинки для сайта + для соц сетей.

БаннерыЗакрыт14 заявок59 просмотров
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Добрый день. Нужен дизайнер который сможет делать картинки для сайта, и разово для соц сетей.

Требуется: Из наших персонажей которые нарисовал иллюстратор по Тз подобрать картинки + поставить наших персонажей в различных ситуациях.

2 месяца назад
guest_1693929892816
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад