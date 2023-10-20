Создать графику картинки для тг бота

Мы крипто стартап Coin Sale. Мы запускаем airdrop в телеграм боте, и нужно наполнить этого бота графикой.

Опыт работы с криптовалютными проектами будет плюсом.



Жду примеры работ и цены. Нужно изготовить около 5 банеров.