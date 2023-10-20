Создать графику картинки для тг бота

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Мы крипто стартап Coin Sale. Мы запускаем airdrop в телеграм боте, и нужно наполнить этого бота графикой.
Опыт работы с криптовалютными проектами будет плюсом.

Жду примеры работ и цены. Нужно изготовить около 5 банеров.

2 месяца назад
guest_1698488798442
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад