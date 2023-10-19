Пост maker

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Добрый день. Нужен специалист, который приготовит 30 постов для линкедина под схожим дизайном. Линкедин профиль по направлению стартапа. Стартап на тему крипты, соц медия, веб3. Направим исполнителю план по всем постам, и примерно что ожидаем от дизайна постов.

2 месяца назад
guest_1695649468525
ОАЭ
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад