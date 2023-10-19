Пост maker

всем привет необходимо сделать постеры для промомесип
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Добрый день. Нужен специалист, который приготовит 30 постов для линкедина под схожим дизайном. Линкедин профиль по направлению стартапа. Стартап на тему крипты, соц медия, веб3. Направим исполнителю план по всем постам, и примерно что ожидаем от дизайна постов.
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